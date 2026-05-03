Softball

SARONNO – Sabato ricco di soddisfazioni per le squadre del territorio nel sesto turno della serie A1 di softball. Protagoniste in particolare Mkf Saronno e Quick Mill Bollate, entrambe capaci di conquistare due vittorie nelle rispettive serie.

Per Mkf Saronno arriva uno sweep convincente contro Ares Safety Macerata. In gara uno le saronnesi si impongono 7-1 grazie a un attacco efficace, capace di ribaltare subito lo svantaggio iniziale e allungare poi nella quarta ripresa. Decisiva la potenza di Sara De Luca, protagonista anche nel secondo incontro. Gara due è infatti molto più equilibrata e si chiude sull’1-0: a fare la differenza è ancora De Luca con il fuoricampo decisivo, mentre in pedana Toniolo e Avery concedono pochissimo, in una sfida dominata dalle lanciatrici.

Non meno combattuta la doppia sfida del Quick Mill Bollate contro Italposa Forlì, vero big-match di giornata. La capolista resta imbattuta grazie a due successi di misura: 3-2 al termine degli extra inning in gara uno e 2-1 in gara due. Nel primo confronto decisiva la volata di sacrificio di Longhi dopo il pareggio firmato da Moreland con un fuoricampo, mentre nel secondo è il doppio da due punti di Cecchetti a ribaltare il vantaggio iniziale di Forlì. Due partite tirate che confermano la solidità delle campionesse in carica.

In coda, gli altri risultati della giornata: Pianoro fa doppietta sul campo di Collecchio (12-1 e 7-0), mentre Rovigo e Thunders Castellana si dividono la posta (6-2 per Castellana e 2-1 per Rovigo). Nell’anticipo di venerdì, doppio successo anche per la Rheavendors Caronno.

Risultati

6° turno: venerdì 1 maggio Rheavendors Caronno-Lacomes New Bollate 7-1, 7-0; sabato 2 maggio: Itas mutua Rovigo-Thunders Castellana 2-6, 2-1; Bertazzoni Collecchio-Mia office Pianoro 1-12, 0-7; Quick Mill Bollate-Italposa Forlì 3-2, 2-1; Mkf Saronno-Macerata 7-1, 1-0.

Classifica

Quick Mill Bollate 1000 (12 vittorie, 0 sconfitte), Mia office Pianoro 750, Rheavendors Caronno Pertusella 667, Italposa Forlì e Mkf Saronno 583, Lacomes New Bollate 500, Itas mutua Rovigo 333, Thunders Castellana 250, Bertazzoni Collecchio e Macerata 167.

(foto Lorenzo Stoppani: azione di gioco del Mkf Saronno contro Macerata)

03052026