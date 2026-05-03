Varesotto

VARESE – Camera di commercio e Provincia di Varese presentano i risultati conclusivi del percorso formativo Tutor Sapiens con un workshop al centro congressi Ville Ponti. L’iniziativa punta a lasciare al territorio un’eredità concreta, fatta di strumenti innovativi pensati per favorire l’inserimento dei giovani talenti attraverso il contratto di apprendistato di terzo livello. Questa formula contrattuale innovativa permette alle aziende di assumere giovani studenti mentre completano il loro percorso formativo (Its Academy o Università), beneficiando di importanti vantaggi contributivi e normativi.

Il progetto Tutor Sapiens ha visto la partecipazione attiva di imprese locali, fondazioni Its, associazioni di categoria e consulenti del lavoro. Insieme, questi attori hanno collaborato per potenziare la figura fondamentale del tutor aziendale, colui che ha il compito di trasmettere visione e competenze alle Nuove Generazioni, garantendo un passaggio di testimone efficace all’interno delle organizzazioni produttive. Inoltre, dai dati presentati durante il convegno, elaborati dall’osservatorio Mercato del Lavoro della Provincia di Varese su fonte Sistal 2.0, emerge chiaramente che lo strumento contrattuale sia vantaggioso ma sottoutilizzato. Infatti, gli avviamenti al lavoro in provincia di Varese nel 2025 sono stati soltanto il 2,7% di quelli totali. Per quanto concerne l’età, la maggior parte dei contratti di apprendistato (il 98%) è stipulata con giovani tra i 15 e i 29 anni.

L’analisi settoriale mostra che il settore manifatturiero è quello che ricorre maggiormente all’apprendistato. Altri settori che utilizzano questo tipo di contratto sono la ristorazione, il commercio, i servizi d’informazione e comunicazione, e gli studi professionali. Tra le principali novità che il progetto mette a disposizione della comunità spicca il lancio di BotSapiens, un innovativo agente di intelligenza artificiale sviluppato appositamente per la semplificazione burocratica. Il sistema è capace di fornire approfondimenti immediati sulla normativa dell’apprendistato e sulle procedure per le convenzioni e i progetti formativi. Accanto alla tecnologia digitale viene introdotto un toolkit fisico denominato “Carte in Azione” che, attraverso driver motivazionali e altre metodologie operative, guida il tutor nelle fasi cruciali dell’onboarding aziendale, assicurando una gestione ottimale dell’ingresso dei nuovi assunti. L’intero percorso ha inoltre permesso di consolidare una rete territoriale più compatta e consapevole, che intende rilanciare con forza l’uso dell’apprendistato di alta formazione e ricerca. Si tratta quindi di un vero e proprio contratto a tempo indeterminato che, nonostante i vantaggi competitivi offerti sia alle aziende che ai giovani, fa ancora fatica a diffondersi. Dopo la presentazione dei dati sull’Apprendistato che caratterizzano la provincia di Varese, i partecipanti al workshop finale hanno sperimentato gli strumenti lasciati a disposizione del territorio dal progetto Tutor Sapiens, commentando in un momento di restituzione a favore di tutto il Sistema economico locale e dei giovani che in esso potranno esprimersi al meglio.

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