Volley

SARONNO – Nel weekend la 25′ giornata del campionato di volley maschile serie B: nel derby fra Pallavolo Saronno, al Paladozio saronnese di via Biffi, e Miretti Limbiate l’hanno spuntata nettamente i padroni di casa che si sono imposti 3-0. La Res voley Mozzate ha perso 2-3 in casa contro lo Yaka Malnate, ed è giunto un passo falso casalingo anche per la Rossella Ets Caronno battuta 2-3 dal Gulliver Novi.

Classifica

Ciriè 54 punti, Yaka Malnate 53, Rossella Ets Caronno 51, Gulliver Novi 50, Volley 2001 Garlasco e Res volley Mozzate 47, Albisola 44, Allianz Diavoli rosa 38, Pallavolo Saronno 36, Sant’Anna Tomcar 35, Parella Torino 29, Npsg La Spezia 20, Mondovì 12, Miretti team Limbiate 9.

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(foto: Pallavolo Saronno vincente)

03052026