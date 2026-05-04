Città

SARONNO – “Abbiamo trovato un bilancio sicuramente corretto e prudente, rispettoso delle norme e degli equilibri ma con poche novità e con una scarsa visione di sviluppo”. Inizia così la nota di Marina Ceriani consigliere comunale di Fratelli d’Italia sul bilancio consolidato al centro dell’ultimo consiglio comunale.

“Nella sezione dedicata agli investimenti, vediamo un’impostazione ordinaria, attenta prevalentemente alla manutenzione in cui i gli investimenti non aggiungono nuove strutture a quelle già esistenti , ma si limitano a gestire l’esistente. Le sole nuove strutture importanti , asilo Candia e scuola Rodari , sono state finanziate da amministrazioni precedenti. Un finanziamento del Pnrr nel 2023 di oltre 2 milioni di euro ha interessato le strutture sportive stadio cittadino, palestra Dozio, centro sportivo baseball softball , centro sportivo Matteotti e Asd Amor su cui si è intervenuti per conseguire i requisiti minimi di agibilità e sicurezza e il bilancio consuntivo prevede altri investimenti di completamento. oggi ne raccogliamo i frutti.

Sempre da fondi PNRR 2023 e per importo di altri 2,2 milioni provengono le risorse per gli interventi conclusi per piazza Libertà e parco dell’ex Seminario. Anche gli impegni per Palazzo Visconti, Villa Gianetti e Teatro Pasta riguardano interventi per lo più di messa in sicurezza e manutenzione, ma non danno alla città un luogo dove realizzare eventi di cultura degni di tale scopo. Abbiamo tanti non-luoghi non del tutto fruibili, dove si possono solo adattare manifestazioni spot, per mancanza di spazi, sicurezza e servizi.

Gli eventi organizzati nel periodo natalizio si sono svolti lungo le strade cittadine, nelle piazze e da balconi privati perché non potevano svolgersi altrove.Emblematico è il caso del parco dell’ex seminario, che è costato molto e su cui , ad un anno dalla conclusione dei lavori ,si deve ancora “sperimentare una destinazione “, dopo che nella scorsa amministrazione avete votato concordemente il progetto”.

E ancora: “Capitolo Mobilità e trasporti: che fine ha fatto il Pgtu? Che progetti ci sono per realizzare delle tangenziali che portino traffico pesante lontano dal centro lungo l’asse nord/sud? Segnaliamo che per evitare l’imbuto della via Parma sono state aperte nuove strade attraverso i campi e i parcheggi dei supermercati , con un aumento di rischio incidenti che non si può più ignorare , dopo che sull’asse A9 statale 527 erano stati presi in passato impegni precisi.

Ci aspettavamo una cospicua variazione che destinasse fondi per aumentare la disponibilità di posti dei centri estivi , che in passato hanno creato problemi alle famiglie ed erano già stati suggeriti in occasione del bilancio di previsione. Manca poi un impegno relativo alla ristrutturazione degli alloggi comunaliper rimetterli a disposizione delle numerose richieste che giacciono da anni in attesa di assegnazione, ma non ne troviamo traccia.

In ultimo apprezziamo molto il lavoro dell’assessore Fabris – coesione Sociale e tutela persona, che coordina gli ambiti del saronnese. Ci sono proposte interessanti che è opportuno pubblicizzare, per portarle a conoscenza di tutti i saronnesi e stimolare la collaborazione tra enti pubblici e volontariato.

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