Cogliate

COGLIATE – Oltre 800 atleti, il sorvolo tricolore e tanta emozione: grande partecipazione domenica 3 maggio per l’inaugurazione della nuova pista di atletica in via Montello, aperta con il meeting regionale Bronze della Fidal.

Fin dalla mattinata l’impianto ha accolto atleti da tutta la Lombardia, famiglie e cittadini. La cerimonia si è aperta con il taglio del nastro, la benedizione del parroco e gli interventi istituzionali. A rendere ancora più suggestivo il momento, il passaggio in cielo di un sorvolo tricolore.

Molte le condivisioni sui social dei momenti più significativi, dall’inno al taglio del nastro fino al sorvolo.

Ovviamente spazio alle gare, dai 100 ai 1500 metri, ostacoli, salti e lanci. Tra i protagonisti anche Matteo Sioli, giovane talento del salto in alto.

Soddisfazione espressa dal sindaco Andrea Basilico: “Un impianto moderno che diventa punto di riferimento per lo sport e per i nostri giovani”.

(foto condivisa su Facebook nella pagina del sindaco Andrea Basilico)

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