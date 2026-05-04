I più letti di ieri: lite con coltello, lama, droga e denuncia nell’ex Cantoni e incidente in A9
4 Maggio 2026
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SARONNO – Tra le notizie più lette di ieri, domenica 3 maggio, in primo piano episodi di cronaca con interventi delle forze dell’ordine, un incidente sull’autostrada e iniziative sociali e solidali sul territorio. Spazio anche alla partecipazione civica con un presidio pubblico in piazza.
Momenti di tensione alle porte della Cassina, dove una lite con coltello ha coinvolto alcuni minorenni rimasti feriti: sono in corso le indagini per chiarire la dinamica dell’accaduto.
Saronno, lite con coltello alle porte della Cassina: minorenni feriti, indagini aperte
Intervento della polizia locale che ha denunciato un irregolare trovato con droga e un coltello: si tratta della prima applicazione in città del nuovo pacchetto sicurezza.
Saronno, droga e coltello: polizia locale denuncia irregolare. Prima applicazione in città del Pacchetto sicurezza
Parte la raccolta di oggetti per il mercatino dell’usato in oratorio, iniziativa solidale in vista della stagione estiva che coinvolge volontari e cittadini.
Mercatino dell’usato in oratorio a Saronno: al via la raccolta per la stagione estiva
Incidente sull’A9 tra Turate e Pedemontana, con quattro persone coinvolte: sul posto i soccorsi e rallentamenti alla circolazione.
Incidente dell’A9 tra Turate e Pedemontana: quattro persone coinvolte
Nuovo presidio in piazza dopo il flash mob silenzioso, con cittadini che si sono ritrovati per manifestare attenzione e solidarietà rispetto alla situazione a Gaza.
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