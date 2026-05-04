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SARONNO – Il momento della scelta dopo il diploma rappresenta uno dei bivi più emozionanti e, al tempo stesso, complessi nella vita di uno studente. Per offrire una bussola sicura in questo mare di opportunità, la città di Saronno, in stretta collaborazione con il servizio InformaGiovani, organizza “Next Choice“, un expo interamente dedicato all’orientamento post-diploma che trasformerà la biblioteca civica in un vero laboratorio di futuro.

L’appuntamento è fissato per martedì 5 maggio, dalle 9 alle 14. Durante l’intera mattinata, i corridoi della biblioteca di via San Giuseppe diventeranno un punto di incontro privilegiato tra il mondo della formazione superiore e i giovani del territorio. L’obiettivo dell’iniziativa è permettere a studenti e famiglie di compiere una scelta consapevole, superando dubbi e incertezze grazie al confronto diretto con i referenti delle più prestigiose istituzioni educative.

Il panorama dell’offerta formativa presente sarà estremamente vasto e variegato. Il mondo accademico sarà rappresentato dai principali atenei lombardi, con la partecipazione della Statale di Milano, della Bicocca, della Cattolica e della Bocconi, insieme al Politecnico di Milano, alla IULM, alla LIUC, all’Università dell’Insubria e all’Università di Pavia. Si tratta di una vetrina completa che spazia dalle discipline tecnico-scientifiche a quelle umanistiche ed economiche.

Per chi guarda con interesse alle carriere creative e professionalizzanti, Next Choice ospiterà istituzioni di eccellenza come l’Accademia Teatro alla Scala, l’Accademia di Belle Arti di Brera con SantaGiulia, lo IED e la NABA. Non mancherà l’attenzione alla mediazione linguistica grazie alla presenza della SSML Carlo Bo e della Civica Scuola Interpreti e Traduttori Altiero Spinelli. Grande rilievo sarà dato inoltre ai percorsi ITS Academy, con la partecipazione di realtà come Machina Lonati, Agrorisorse, JobsAcademy, IATH Academy e Artwood Academy, fondamentali per chi desidera una formazione tecnica di alto livello direttamente collegata al mondo del lavoro.

L’ingresso all’evento è libero e gratuito, aperto non solo agli studenti delle classi quarte e quinte delle scuole superiori, ma anche alle famiglie che desiderano affiancare i propri figli in questo delicato processo decisionale. Per ricevere ulteriori informazioni o chiarimenti, è possibile contattare l’InformaGiovani all’indirizzo email [email protected] oppure chiamare i numeri 02 96704015 o 345 6788308. Il futuro inizia da una scelta consapevole, e Next Choice è il luogo dove questa scelta prende forma.

(foot d’archivio)