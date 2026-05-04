Politica

SESTRIERE – Tra i candidati alla carica di sindaco nella località turistica piemontese c’è anche un volto noto della politica saronnese. Alberto Paleardi, attivo da anni sia a Saronno sia al Sestriere, dove è stato quasi ininterrottamente consigliere comunale negli ultimi quindici anni, ha deciso di candidarsi alle elezioni del 24 e 25 maggio. “Me l’hanno chiesto tanti amici e ho accettato – spiega – mi sento saronnese ma anche sestrierese”. Finora all’opposizione con l’ex sindaco Andrea Colarelli, Paleardi rivendica un lavoro sempre improntato a proposte e progetti.

Guida la lista civica “Prima Sestriere”, con l’idea di proporre un rinnovamento: “Abbiamo scelto anche figure esterne per lavorare senza condizionamenti locali”. Sfida il sindaco uscente Gianni Poncet di Grande Sestriere, mentre è presente anche una terza lista con Paolo Roccuzzo di Forza Nuova. Al Sestriere gli elettori sono poco più di 800: chi vince ottiene la maggioranza, agli altri restano tre seggi di minoranza.

(foto: Alberto Paleardi nella piazza centrale del Sestriere)

04052026