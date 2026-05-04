Meteo, countdown per la pioggia che arriva questa sera
4 Maggio 2026
SARONNO – Lunedì 4 maggio 2026, secondo le previsioni di 3B meteo, la giornata sarà caratterizzata da cieli inizialmente parzialmente nuvolosi, con un progressivo aumento della copertura nel corso del pomeriggio fino a condizioni più compatte in serata, quando non si escludono deboli piogge.
Nel dettaglio, la mattinata trascorrerà con nubi sparse alternate a momenti più soleggiati, ma già dalle ore centrali si assisterà a un graduale incremento della nuvolosità. Nel tardo pomeriggio e soprattutto in serata potranno verificarsi deboli precipitazioni, con accumuli complessivi contenuti attorno a pochi millimetri. Le temperature si manterranno su valori miti per il periodo, con una massima intorno ai 22°C e una minima di circa 11°C. I venti soffieranno moderati: al mattino da Ovest-Nordovest, mentre nel pomeriggio tenderanno a disporsi da Ovest-Sudovest, senza particolari rinforzi. Non sono previste allerte meteo.
La tendenza è legata a un progressivo calo della pressione che favorisce l’ingresso di aria più umida, responsabile dell’aumento della nuvolosità e delle deboli precipitazioni serali.
In Lombardia la situazione risulterà simile soprattutto sulle pianure occidentali e le Prealpi, dove il cielo diventerà molto nuvoloso con possibilità di piogge deboli in serata. Altrove, tra pianure orientali e settori alpini, si alterneranno nubi e schiarite più persistenti per gran parte della giornata.
Tutte le previsioni di oggi, domani e dei prossimi giorni sono disponibili nella sezione meteo.
Vuoi ricevere le notizie più importanti in tempo reale?
Iscriviti subito ai nostri canali per non perderti nulla:
☑️ Su Whatsapp: manda “notizie on” al numero +39 320 273 4048
☑️ Su Telegram: cerca il canale @ilsaronnobn o clicca qui → https://t.me/ilsaronnobn
☑️ Oppure entra nel nostro canale Whatsapp con un clic → https://whatsapp.com/channel/0029VaDNCKeHwXb7YeZygM09