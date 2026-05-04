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SARONNO – Lunedì 4 maggio 2026, secondo le previsioni di 3B meteo, la giornata sarà caratterizzata da cieli inizialmente parzialmente nuvolosi, con un progressivo aumento della copertura nel corso del pomeriggio fino a condizioni più compatte in serata, quando non si escludono deboli piogge.

Nel dettaglio, la mattinata trascorrerà con nubi sparse alternate a momenti più soleggiati, ma già dalle ore centrali si assisterà a un graduale incremento della nuvolosità. Nel tardo pomeriggio e soprattutto in serata potranno verificarsi deboli precipitazioni, con accumuli complessivi contenuti attorno a pochi millimetri. Le temperature si manterranno su valori miti per il periodo, con una massima intorno ai 22°C e una minima di circa 11°C. I venti soffieranno moderati: al mattino da Ovest-Nordovest, mentre nel pomeriggio tenderanno a disporsi da Ovest-Sudovest, senza particolari rinforzi. Non sono previste allerte meteo.

La tendenza è legata a un progressivo calo della pressione che favorisce l’ingresso di aria più umida, responsabile dell’aumento della nuvolosità e delle deboli precipitazioni serali.

In Lombardia la situazione risulterà simile soprattutto sulle pianure occidentali e le Prealpi, dove il cielo diventerà molto nuvoloso con possibilità di piogge deboli in serata. Altrove, tra pianure orientali e settori alpini, si alterneranno nubi e schiarite più persistenti per gran parte della giornata.

Tutte le previsioni di oggi, domani e dei prossimi giorni sono disponibili nella sezione meteo.

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