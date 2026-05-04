Misinto

MISINTO – Domenica 10 maggio, dalle 10 alle 17.30, piazza Statuto e le aree limitrofe ospiteranno la quinta edizione del Security Day, iniziativa promossa dall’Amministrazione comunale in collaborazione con le Forze dell’ordine. La manifestazione, pensata per sensibilizzare cittadini di tutte le età sui temi della sicurezza, coinciderà con le celebrazioni della Festa della Mamma, offrendo anche momenti dedicati alle famiglie.

Nel corso della giornata saranno proposti percorsi e attività a tema sicurezza, con dimostrazioni pratiche e momenti di incontro con operatori del settore. Tra le iniziative in programma figurano spazi dedicati alla tecnologia e al confronto con le forze impegnate sul territorio, oltre a esercitazioni dal vivo e simulazioni che permetteranno ai partecipanti di osservare da vicino interventi e procedure.

Un ruolo centrale sarà svolto anche dai volontari, protagonisti di dimostrazioni operative, e dai progetti legati all’innovazione applicata alla sicurezza. Per i più piccoli è previsto il rilascio del patentino della sicurezza, accompagnato da gadget, oltre a un percorso didattico con kart organizzato in collaborazione con l’associazione 2Nove9, impegnata nella sensibilizzazione sul tema degli incidenti stradali.

Nel pomeriggio, alle 15, è in programma una dimostrazione con cani antidroga, uno degli appuntamenti più attesi dell’evento. Non mancheranno inoltre attività educative: la biblioteca comunale curerà un laboratorio per bambini a tema Festa della Mamma, in programma dalle 10 alle 12.

La giornata si concluderà in un clima di festa e condivisione, con la possibilità di trascorrere del tempo in piazza tra momenti di intrattenimento, stand e proposte gastronomiche a cura dell’associazione sportiva Effetto Domino.

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