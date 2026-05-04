Città

SARONNO – “Quello appena passato à stato un bel weekend, vivo e partecipato, che ha visto protagonista non solo il rinnovato parco dell’ex Seminario, ma soprattutto ha spinto famiglie, giovani e meno giovani a uscire e passare del tempo in relazioni di qualità all’aperto”.

Inizia così la nota “Saronno Sound Festival… il giorno dopo” condiviso da Tu@Saronno con le considerazioni dell’assessora Maria Cornelia Proserpio dopo l’evento.

“Non mi dilungo sulla bellezza di questi tre giorni, che è palese per tutti coloro che hanno partecipato agli eventi o letto commenti e articoli.

Vorrei invece soffermarmi sul percorso che ci ha portato a concretizzare il Saronno Sound Festival. Un percorso iniziato dalla scorsa Amministrazione, che ha deciso di costruire un palco in quello che prima era un parco poco frequentato della città: un palco che ci siamo trovati a dover rendere fruibile, e vi assicuro che non è stata cosa da poco.

Il risultato è sotto gli occhi di tutti, ma il pubblico vede solo il “prodotto finito”, come deve essere in qualsiasi spettacolo. Se vai al cinema, non sai quanto è costato il film o quanto tempo ci è voluto per girarlo. Così come a teatro non ti interroghi sulle fatiche della tournée degli attori, ma godi della meraviglia del momento. Lo stesso succede per gli eventi di piazza.

Mi spiace molto quindi leggere di “eventi tardivi” (quando lo vuoi fare un evento come questo, a gennaio?) di “narrazione vergognosa” (i problemi tecnici sono sotto gli occhi di chi li vuole vedere) e di “discontinuità” solo per presa di posizione. Io, come assessora alla Cultura, guardo ai fatti.

Ci sono voluti tempo, denaro e tanto lavoro di diversi uffici perché la magia di questi giorni diventasse realtà. Quindi non diamo per scontato che gli eventi funzionino solo perché esistono un palco e delle strutture: servono pianificazione, impegno, sopralluoghi, interventi e coordinamento perché tutto vado al posto giusto e il tempo giusto perché tutto questo accada.

L’affidamento tramite bando, così tanto caldeggiato come se fosse un passaggio scontato e semplice, potrebbe poi non essere un’opzione per un parco a cui mancano tutti i servizi (tranne quelli igienici, ovviamente). Nei prossimi mesi, sulla scorta non solo del successo del Saronno Sound Festival ma anche del percorso che ha portato alla sua realizzazione, non senza ostacoli, decideremo se e come metterlo a bando, in modo che possa diventare una risorsa importante per la città e i cittadini, al contempo sostenibile da chi dovesse aggiudicarselo. Nel frattempo, un grande grazie a tutti coloro che, a vario titolo, hanno reso possibile questo bellissimo primo festival musicale saronnese!”.

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