Città

SARONNO – “Da luogo di spaccio a risorsa per la città. Potrebbe essere questa la sintesi del primo utilizzo del riqualificato parco ex Seminario”

Inizia così la nota di Saronno Civica in merito al debutto del parco di via Varese.

“Saronno sound festival, la bella seppur tardiva iniziativa, è la dimostrazione concreta che anche a Saronno le cose si possono fare, che farle in sicurezza e in luoghi dotati dei requisiti previsti dalle norme richiede saper progettare e realizzare. E che dare in gestione il parco può consentirgli di essere presidiato ed esprimere tutte le diverse potenzialità per le quali è stato pensato, caffetteria compresa.

Aspettavamo da mesi una occasione come questa perché eravamo certi che avrebbe funzionato. E perché finalmente dopo mesi di narrazioni distorte e vergognose, possiamo constatare che la riqualificazione del parco del Seminario ha portato valore a Saronno. E consente all’attuale Amministrazione di organizzare eventi, umanizzare un luogo prima mal frequentato, non manutenuto e non fruito appieno dalla città.

Si sarebbe potuto fare meglio? Certamente, ma nelle valutazioni occorre sempre considerare il punto da cui si parte per fare analisi equilibrate. Invece a Saronno destra e sinistra, civici e non, hanno volutamente disinformato, manipolando i fatti al solo scopo di addossare presunte incapacità e responsabilità a chi ha governato la città per quasi 5 anni.

Sappiamo tutti come è finita: con una maggioranza che non sa ancora se è in continuità o discontinuità e una opposizione che ha visto sfumare una vittoria alla portata e che oggi fatica a trovare visibilità e posizionamento. Per quanto ci riguarda siamo una minoranza che rivendica uno stile: alla sterile polemica preferiamo la proposta.

Come scriveva Umberto Eco: “Democrazia non significa che la maggioranza ha ragione. Significa che la maggioranza ha il diritto di governare. Democrazia non significa che la minoranza ha torto. Significa che, mentre rispetta il governo della maggioranza, essa si esprime a voce alta ogni volta che pensa che la maggioranza abbia torto […] Quando la maggioranza sostiene di aver sempre ragione e la minoranza non osa reagire, allora è in pericolo la democrazia”.

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