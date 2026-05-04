Cronaca

ROVELLO PORRO – Nuove segnalazioni dal territorio del parco Lura, nella zona periferica di Rovello Porro. A far discutere sono alcuni episodi raccontati sui social, dove cittadini lamentano comportamenti vandalici e poco rispettosi dell’ambiente. In particolare viene riferito di danni ai campi di granturco, dove sarebbero stati esplosi “botti” in numero consistente, con conseguenze sulle coltivazioni. Il tutto si inserirebbe in un contesto già segnalato nei giorni scorsi, con episodi di degrado come l’utilizzo improprio di estintori.

Il tono del messaggio, condiviso online, è di forte critica verso questi comportamenti, con un richiamo al rispetto degli spazi pubblici e alla necessità di maggiore attenzione educativa nei confronti dei più giovani. Al momento si tratta di segnalazioni circolate sui social, che evidenziano comunque un malcontento crescente tra i residenti e frequentatori dell’area verde. Il parco Lura, negli ultimi anni oggetto di interventi di valorizzazione e molto frequentato, resta un punto di riferimento per il territorio ma anche un’area che richiede cura e rispetto da parte di tutti.

(foto: particolare di una delle immagini comparse su Fb)

04052026