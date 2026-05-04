SARONNO – Ferito con un coltello dopo una lite in centro: è successo nella notte tra sabato 2 maggio e domenica 3 maggio in via Marconi, davanti al Comune. Protagonista un 55enne che ha riportato una ferita, fortunatamente di lieve entità, al petto. L’allarme è scattato alle 2,45 quando è arrivata al numero unico delle emergenze la richiesta di aiuto. Sul posto è intervenuta un’ambulanza della Croce rossa di Saronno. Le condizioni del ferito sono state valutate in codice verde anche se ovviamente è stato trasportato all’ospedale di Saronno per le cure e gli accertamenti del caso.

Sul posto anche i carabinieri della compagnia di Saronno, che hanno avviato gli accertamenti per ricostruire quanto accaduto. Utili potranno essere le immagini della videosorveglianza cittadina a partire da quelle delle telecamere che avvolgono il perimetro del palazzo comunale.

Dalle prime informazioni, ancora da verificare, si sarebbe trattato di una lite tra un cittadino italiano e due uomini di origine tunisina. L’uomo ferito sarebbe stato in stato di ebbrezza e avrebbe riportato una lieve ferita al petto provocata da un’arma da taglio. I motivi della discussione non sono noti e restano al vaglio delle forze dell’ordine come gli strascichi legali della vicenda.

Episodio che arriva a poche ore di distanza da quanto avvenuto nella notte precedente in via Frua, alle porte della Cassina Ferrara, dove una lite tra giovanissimi – secondo le prime informazioni ragazzi di circa 14 anni – era degenerata con l’uso di un coltello. Alcuni minorenni erano rimasti feriti, fortunatamente in modo non grave, e soccorsi in codice verde. Anche in quel caso sono intervenute le forze dell’ordine, con accertamenti avviati per chiarire dinamica e responsabilità.

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