Città

SARONNO – Il comune di Saronno ha pubblicato il bando per l’assegnazione in locazione dell’Art Café, l’immobile comunale di viale Santuario 11. Possono presentare domanda soggetti privati, associazioni, cooperative e enti del terzo settore.

“Il quartiere Santuario – spiegano dal Comune – è un’area ad alta concentrazione di servizi e con un elevato tasso di frequentazione, in particolare da parte della popolazione giovane. L’amministrazione comunale punta a valorizzare questa caratteristica, promuovendo un presidio stabile dell’Art Café potenzialmente in grado di generare un’offerta culturale e sociale aperta a tutti i cittadini, con particolare attenzione alla fascia giovanile”.

Il Comune abbina alla locazione un contributo per i soggetti che presenteranno un progetto di rigenerazione socio-culturale: fino a 15.000 euro annui per i primi tre anni di gestione, e fino a 7.500 euro annui per gli anni successivi. L’obiettivo è rendere accessibile la gestione anche alle realtà più giovani o di dimensioni minori, in grado di creare innovazione nell’offerta con impatti e ricadute significative sul quartiere.

L’iniziativa si inserisce in un orientamento più ampio dell’amministrazione: mettere a disposizione spazi e risorse per ampliare e rafforzare l’offerta socio-culturale della città, sostenendo progetti radicati nel territorio e continuativi nel tempo.

Le domande devono essere presentate secondo le modalità indicate nel bando, entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, approvato con determina n. 483 del 30 aprile 2026. La selezione avviene tramite procedura pubblica con Commissione giudicatrice.

Il bando completo e la modulistica per partecipare sono pubblicati sul sito istituzionale del Comune di Saronno: www.comune.saronno.va.it

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