Città

SARONNO – Il Comune mette a bando la gestione dell’Art Café di viale Santuario 11, puntando su un progetto capace di unire cultura e socialità, con particolare attenzione ai giovani e al quartiere. L’avviso pubblico è stato pubblicato nei giorni scorsi e prevede la possibilità di partecipazione per soggetti privati, associazioni, cooperative ed enti del terzo settore. L’obiettivo dell’amministrazione è quello di creare un presidio stabile in una zona molto frequentata, valorizzando uno spazio comunale come punto di riferimento per attività culturali e iniziative aperte alla cittadinanza.

A sostegno del progetto è previsto anche un contributo economico: fino a 15 mila euro all’anno per i primi tre anni di gestione, che scende a un massimo di 7.500 euro annui per il periodo successivo. Una misura pensata per favorire la partecipazione anche di realtà più piccole o emergenti, in grado di proporre idee innovative con ricadute positive sul territorio. Il bando rientra in una strategia più ampia del Comune, orientata a rafforzare l’offerta socio-culturale cittadina attraverso la messa a disposizione di spazi e risorse per progetti radicati e continuativi.

Le domande dovranno essere presentate entro 30 giorni dalla pubblicazione del bando, approvato con determina numero 483 del 30 aprile 2026. La selezione avverrà tramite procedura pubblica con una commissione giudicatrice. Tutti i dettagli e la modulistica sono disponibili sul sito istituzionale del Comune di Saronno.

05052026