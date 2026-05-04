Città

SARONNO – Riceviamo e pubblichiamo la nota del Pd Saronno in merito all’evento che nel nel fine settimana del primo maggio ha inaugurato il parco dell’ex Seminario.

Il Saronno Sound Festival si è concluso e vogliamo parlarne con soddisfazione, ma anche con onestà. Siamo un po’ stanchi di una comunicazione politica che oscilla sempre tra due estremi: o la critica aprioristica, che non riconosce nulla di buono in quello che è stato fatto, o l’elogio autoreferenziale, che dimentica le criticità. La realtà è sempre più complessa — e più interessante — di così.

Quello che è successo in questi tre giorni al Parco ex Seminario è stato davvero bello e importante per Saronno: migliaia di cittadini, giovani e meno giovani, che hanno riempito uno spazio pubblico di vita, musica e aggregazione. Un risultato che ci rende orgogliosi.

E siamo pronti a riconoscere che questo risultato si costruisce su più livelli. Il parco esiste perché la precedente amministrazione ha avviato e completato un intervento di riqualificazione. Noi abbiamo scelto di animarlo, di portarci eventi significativi, di restituirlo davvero alla città. Non è un merito contro l’altro: è una storia che si costruisce nel tempo, con contributi diversi.

Detto questo, il parco presenta alcune criticità operative che non intendiamo ignorare. Ne siamo consapevoli e lavoreremo per affrontarle, perché uno spazio pubblico non si inaugura e si lascia così com’è: si migliora continuamente, cercando di ascoltare chi lo vive.

Questo è il nostro metodo: riconoscere il lavoro fatto, aggiungere il nostro contributo, e avere l’onestà di guardare anche a ciò che si deve migliorare.

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