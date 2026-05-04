Solaro

SOLARO – Tre appuntamenti dedicati all’orientamento scolastico accompagneranno famiglie e studenti nelle scelte educative. L’iniziativa è promossa dal Comune di Solaro, attraverso l’assessorato all’Educazione, e rientra nel Piano diritto allo studi interamente sostenuto dall’Amministrazione comunale.

Il primo incontro è in programma martedì 5 maggio alle 17.30 nell’auditorium della scuola primaria Mascherpa di via San Francesco. L’appuntamento, intitolato “Pronti per la primaria”, è rivolto ai genitori dei bambini che a settembre inizieranno il percorso nella scuola primaria a Solaro e Villaggio Brollo. Interverrà la pedagogista Silvia Camilla Zanotto.

Il secondo momento si terrà martedì 12 maggio alle 17.30 nell’aula magna della scuola Pirandello di via Drizza. L’incontro, “Pronti per la secondaria”, sarà dedicato al passaggio alla scuola secondaria di primo grado, con l’obiettivo di fornire strumenti utili per affrontare questa fase di cambiamento.

Il ciclo si concluderà martedì 19 maggio alle 17.30 nella sede della scuola dell’infanzia di via Cinque Giornate. L’incontro finale, “Pronti per la scuola dell’infanzia”, sarà rivolto alle nuove famiglie dell’istituto comprensivo Regina Elena e rappresenterà un momento di accoglienza e confronto.

Gli incontri offriranno l’opportunità di approfondire dubbi e condividere buone pratiche educative, accompagnando genitori e studenti nei diversi passaggi del percorso scolastico.

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