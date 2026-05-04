Saronnese

GERENZANO – Una stella appuntata al petto e un attestato firmato dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella: giovedì 1 maggio, a Milano, il gerenzanese Fabio Longhi è stato insignito della “Stella al Merito del Lavoro” con il titolo di Maestro del lavoro.

La cerimonia si è svolta al Conservatorio Giuseppe Verdi ed è stata presieduta dal prefetto di Milano. Il riconoscimento, conferito su decreto del Presidente della Repubblica e su proposta del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, premia lavoratori che si sono distinti per impegno, competenza e continuità professionale.

Per Longhi si tratta di un traguardo rilevante, ufficializzato anche dal brevetto che certifica l’iscrizione nel registro nazionale dei decorati. La decorazione, rappresentata da una stella smaltata con nastro verde e oro, identifica i “Maestri del lavoro”, figura simbolo di esperienza e dedizione nel proprio ambito.

Non è mancato il plauso dell’amministrazione comunale di Gerenzano: “Un riconoscimento importante che premia impegno, dedizione e professionalità, e che rende orgogliosa tutta la nostra comunità. Congratulazioni Fabio per questo importante traguardo!”.

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