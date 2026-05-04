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TRADATE – Novità per l’oratorio della comunità pastorale Santo Crocifisso, che può ora contare su una nuova aula polifunzionale in oratorio, realizzata grazie al contributo di Fondazione Cariplo.

Lo spazio è stato attrezzato con nuove dotazioni tecnologiche, tra cui proiettore e impianto audio, e si propone come un luogo aperto alla comunità per diverse attività. L’obiettivo è offrire un ambiente versatile, adatto a ospitare cineforum, laboratori creativi e momenti di incontro. La nuova sala è pensata in particolare per i ragazzi e le famiglie, ma sarà a disposizione di tutta la comunità, con l’intento di favorire aggregazione e partecipazione. Un intervento che punta a rafforzare il ruolo dell’oratorio come punto di riferimento educativo e sociale sul territorio.

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(foto: la sala multimediale dell’oratorio tradatese)

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