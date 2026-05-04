Tutto lo sport locale: Fbc Saronno vola, Caronnese fuori dai playoff. Nel basket goie e dolori per la Robur Saronno
4 Maggio 2026
Volley, Saronno vince il derby con Limbiate. Softball: Caronno e Saronno ok
SARONNO – Calcio ieri con tutti i riflettori puntati sulla semifinale playoff di Eccellenza: vittoria in trasferta per 3-1 del Fbc Saronno sulla Caronnese coi biancocelesti che dunque volano alla finalissima di domenica prossima contro la Solbiatese.
Calcio, Fbc Saronno vittoria nel derby playoff e festa coi tifosi: fotogallery
Ma è stata anche una domenica storica per l’Equipe Garibaldi Saronno che vincendo allo stadio cittadino 2-1 sull’Arese si è aggiundicata i playoff di Terza categoria.
Nel basket, niente da fare per la Robur Saronno in gara 1 dei playout della serie B Interregionale con la sconfitta di sabato sera a Trieste, mentre la formazione che parecipa al campionato Dr2 della Robur domenica sera in casa ha travolto Laveno, nei playoff di categoria.
Basket serie B: Robur Saronno cede a Jadran Trieste in gara 1
Nel volley gioisce, fra le squadre locali, solo Saronno vittoriosa in casa nel derby contro la Miretti Limbiate.
Volley serie B, sorride solo Saronno. Ko Caronno, Limbiate e Mozzate
Nel softball serie A1 la Rheavendors Caronno ha battuto la Lacomes New Bollate, a segno anche l’Mkf Saronno con una doppia vittoria su Macerata.
Softball A1, doppietta della Rheavendors Caronno nell’anticipo
(foto Andrea Elli: Fbc Saronno a Caronno Pertusella ieri, con tanti tifosi)
04052026