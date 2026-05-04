Saronnese

UBOLDO – L’assemblea degli azionisti di Luve Spa, riunitasi in data odierna in unica convocazione ha:

approvato i risultati al 31 dicembre 2025;

deliberato la distribuzione di un dividendo di 0,47 euro per azione (con un incremento dell’11,9% rispetto al 2024);

approvato la politica in materia di remunerazione per l’esercizio 2026 ed espresso voto favorevole sui compensi corrisposti nell’esercizio 2025;

rinnovato il consiglio di amministrazione (nominando il Matteo Liberali presidente) e il collegio sindacale per il triennio 2026-2028;

rinnovato l’autorizzazione all’acquisto e alla disposizione di azioni proprie.

Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2025

L’assemblea degli azionisti ha approvato il bilancio d’esercizio e ha preso atto della relazione annuale ontegrata al 31 dicembre 2025. Il bilancio consolidato, al 31 dicembre 2025, mostra un fatturato di 605,4 milioni di euro (+2,8% rispetto al 2024), un Ebitda pari a 87,2 milioni di euro (14,4% dei ricavi) rispetto a 82,5 milioni di euro (14%) del 2024 e una posizione finanziaria netta negativa per 72,7 milioni di euro (97,5 milioni di euro, al 31 dicembre 2024). Il bilancio della capogruppo Luve Spa chiude con un fatturato di 198,8 milioni di euro, che si confronta con un dato al 31 dicembre 2024 di circa 201 milioni di euro (-1%), un Ebitda pari ad 11,4 milioni di euro (5,7% dei ricavi), utile netto di 12,2 milioni di euro e una posizione finanziaria netta negativa per 173,2 milioni di euro. Come riportato nel comunicato stampa del 7 aprile 2026, il fatturato prodotti del primo trimestre 2026 è stato di 151 milioni di euro (con un incremento del +13,1% rispetto allo stesso dato del 2025) ed il portafoglio ordini al 31 marzo 2026 era

pari a 300,9 milioni di euro, registrando un aumento del +43,0% rispetto a marzo 2025.

Dividendo

L’assemblea degli azionisti ha deliberato la distribuzione di un dividendo di €0,47 (con un incremento dell’11,9% rispetto al dividendo relativo all’esercizio 2024, pari a €0,42), al lordo delle eventuali ritenute di legge, per ciascuna delle azioni ordinarie aventi diritto (record date 5 maggio 2026), che sarà posto in pagamento a partire dal 6 maggio 2026, presso gli intermediari aderenti al sistema di gestione accentrata Monte Titoli, con stacco della cedola n.11, il 4 maggio 2026.

Politica di remunerazione

L’assemblea degli Azionisti – esaminata la “Relazione annuale sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti’ predisposta ai sensi delle vigenti disposizioni di legge e regolamentari, consultabile sul sito della società, nonché sul meccanismo di stoccaggio autorizzato eMarket Storage – ha approvato, con voto vincolante, la “Politica in materia di remunerazione 2026′ – nonché espresso voto favorevole sui compensi corrisposti nell’esercizio 2025.

Nomina del consiglio sindacale

Sulla base delle liste di candidati depositate dal socio di maggioranza Finami Spa (titolare di una partecipazione pari al 44,32% del capitale sociale ordinario sottoscritto e versato di Luve Spa) e da un gruppo di investitori istituzionali azionisti della società (titolari complessivamente di una partecipazione pari al 5,13275% del capitale sociale ordinario sottoscritto e versato di Luve Spaa), l’assemblea degli Azionisti ha rinnovato il consiglio di amministrazione e il collegio sindacale per il triennio 2026-2028. Entrambi gli organi nominati resteranno in carica sino all’approvazione del bilancio d’esercizio al 31 dicembre 2028. II nuovo consiglio di amministrazione è composto da 10 membri, di cui 6 uomini e 4 donne e rispetta, pertanto, l’equilibrio tra i generi previsto dalla normativa vigente e dallo statuto sociale. I componenti del nuovo consiglio di amministrazione tratti dalla lista n. 1 presentata dal socio di maggioranza Finami Spa e dalla lista n. 2 presentata da un gruppo di investitori istituzionali azionisti della società che hanno conseguito rispettivamente voti favorevoli pari, rispettivamente, all’82,613983% e al 17,386017% dei voti rappresentati in assemblea (86,988538% dei diritti di voto attribuiti dal capitale) sono i seguenti:

Matteo Liberali – confermato

Pierluigi Faggioli – confermato

Michele Faggioli – confermato

Stefano Paleari – confermato

Anna Gervasoni – confermata

Fabio Liberali – confermato

Laura Oliva – confermata

Elvina Finzi – neoeletta

Roberta Pierantoni – confermata

tutti eletti dalla lista presentata da Finami Spa, e

Carlo Paris – confermato (eletto dalla lista presentata da un gruppo di investitori istituzionali azionisti della società).

Gli Amministratori Stefano Paleari, Anna Gervasoni, Elvina Finzi e Carlo Paris hanno dichiarato di essere in possesso dei requisiti di indipendenza richiesti. L’assemblea ha inoltre confermato il Matteo Liberali quale presidente del consiglio di amministrazione e ha stabilito la remunerazione fissa massima (euro 2 milioni) da attribuire complessivamente, per ciascun anno, a tutti gli amministratori (compresi quelli investiti di particolari cariche) e quella variabile massima (euro 2 milioni) da attribuire complessivamente, per ciascun anno, agli amministratori investiti di particolari cariche dando mandato al consiglio di amministrazione di ripartire i suddetti importi fra gli amministratori in considerazione dell’attività prestata a favore della società. II nuovo collegio sindacale – che rispetta l’equilibrio tra i generi previsto dalla normativa vigente e dallo Statuto Sociale è composto da Mara Palacino (Presidente – confermata) eletta dalla lista presentata da un gruppo di investitori istituzionali azionisti della società, Domenico Angelo Magno Fava (sindaco effettivo – confermato) e Francesca Mariotti (sindaco effettivo – neoletta) eletti dalla lista presentata da Finami Spa, Michaela Rita Marcarini (sindaco supplente – confermata) eletta dalla lista presentata da Finami Spa e Nathalie Brazzelli (sindaco supplente neoeletta) eletta dalla lista presentata da un gruppo di investitori istituzionali azionisti della società.

L’assemblea degli Azionisti ha altresì deliberato di stabilire in €50.000,00 il compenso annuo da attribuire al Presidente del Collegio Sindacale e in

€35.000,00 il compenso annuo da attribuire a ciascun sindaco effettivo. I curricula vitae dei membri del Consiglio di Amministrazione e del Collegio

Sindacale sono disponibili sul sito internet della società.

Gli amministratori eletti hanno dichiarato le seguenti partecipazioni azionarie detenute in Luve Spa alla data della nomina:

Matteo Liberali n. 9.872.048 (direttamente tramite la titolarità di n. 17.563 azioni ordinarie, e indirettamente per il tramite della controllata Finami S.p.A., titolare di n. 9.854.485 azioni ordinarie);

Michele Faggioli n. 2.780.071 (indirettamente per il tramite della controllata G4 Srl);

Fabio Liberali n. 17.562;

Pierluigi Faggioli n. 10.000;

Laura Oliva n. 2.100.

Acquisto e disposizione di azioni proprie

L’assemblea degli azionisti ha deliberato il rinnovo al consiglio di Amministrazione – previa revoca della precedente delibera assembleare adottata in data 18 aprile 2025 – dell’autorizzazione a effettuare operazioni di acquisto e disposizione di azioni proprie, fino a un massimo di n. 2.223.436 azioni

ordinarie, pari al 10% del capitale sociale e, pertanto, in misura non eccedente la quinta parte del capitale sociale della Società, tenendo conto, a tal fine, delle azioni Luve detenute dalla Società e anche di quelle eventualmente detenute da società controllate e, in ogni caso, nei limiti degli utili distribuibili e delle riserve disponibili risultanti dall’ultimo bilancio regolarmente approvato. L’autorizzazione è stata approvata, in osservanza delle vigenti disposizioni di legge, per un periodo massimo di 18 mesi (e, pertanto, sino al 28 ottobre 2027) e secondo le modalità, i termini e le condizioni contenute nella relazione illustrativa degli amministratori sulle materie all’ordine del giorno dell’assemblea presentata dal Consiglio di Amministrazione. La relazione degli amministratori è disponibile sul sito della società, nonché sul meccanismo di stoccaggio autorizzato eMarket Storage.

Alla data odierna, Luve Spa ha in portafoglio n. 28.027 azioni proprie, e non ne detiene per il tramite di società controllate, fiduciarie o interposte persone.

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