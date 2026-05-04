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VENEGONO SUPERIORE – Una serata dedicata al tema della sicurezza partecipata quella che si è svolta nei giorni scorsi in sala consiliare, dove Francesca Prada, presidente del Gruppo studio sicurezza, ha presentato alla cittadinanza il lavoro portato avanti sul territorio.

Il gruppo, costituito nel 2023 su impulso dell’amministrazione comunale, ha illustrato le attività svolte e il percorso avviato per costruire una rete di protezione basata su relazioni sociali solide e sulla collaborazione tra istituzioni e cittadini. Un modello che punta a diventare un presidio diffuso, capace di ridurre le situazioni di insicurezza e di trasformare il concetto di ordine pubblico in un’esperienza condivisa.

Durante l’incontro sono arrivati anche i ringraziamenti del sindaco Walter Fabiano Lorenzin e dell’assessore alla sicurezza Filomena Chiariello, che hanno sottolineato l’impegno e la dedizione dimostrati nel progetto. Il lavoro coinvolge diversi soggetti del territorio: prefettura, forze di polizia, polizia locale, gruppi di controllo del vicinato, scuola, protezione civile, associazioni e cittadini, tutti uniti dall’obiettivo di rafforzare collaborazione e prossimità per una maggiore sicurezza condivisa.

(foto di gruppo alla serata sulla sicurezza)

04052026