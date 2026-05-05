Groane

BRIANZA – Proseguono i lavori per la trasformazione della Milano-Meda nel tracciato della futura Pedemontana e arrivano nuove limitazioni al traffico. Nella notte tra martedì 5 e mercoledì 6 maggio, come in quella di ieri, sarà infatti chiusa completamente la carreggiata sud della strada provinciale 35, in direzione Milano, nel tratto compreso tra lo svincolo di Meda e quello di Seveso.

La chiusura sarà attiva dalle 22 alle 6 del mattino successivo in entrambe le notti, per consentire lo svolgimento di operazioni legate ai lavori preparatori della Tratta B2 di Autostrada Pedemontana Lombarda, che sostituirà l’attuale arteria tra Lentate sul Seveso e Bovisio Masciago.

Previsti quindi possibili disagi per gli automobilisti, con la necessità di utilizzare percorsi alternativi durante le ore notturne.

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(foto archivio)

05052026