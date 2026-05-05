Cronaca

GARBAGNATE MILANESE – Controlli mirati sul territorio hanno portato alla luce gravi irregolarità ambientali tra Villa Cortese e il Parco del Roccolo. A condurre l’operazione è stato il nucleo carabinieri forestale di Garbagnate Milanese, che nei primi mesi dell’anno ha effettuato 25 verifiche su edilizia e vincoli paesaggistici.

Il caso più rilevante riguarda Villa Cortese, dove un privato ha eliminato circa 2.000 metri quadrati di bosco per trasformarli in orto, realizzando anche una recinzione senza autorizzazioni. Per lui sono scattati il deferimento all’autorità giudiziaria e una sanzione amministrativa da 28.000 euro.

I controlli si sono estesi anche al territorio del Parco del Roccolo, tra Parabiago e Busto Garolfo, dove un’impresa boschiva è stata sorpresa a operare su un’area di oltre 90.000 metri quadrati senza il necessario progetto. In questo caso è stata elevata una sanzione da 10.950 euro e disposto il blocco immediato dei lavori da parte della Regione Lombardia.

(foto archivio: i carabinieri forestali in attività sul territorio)

05052026