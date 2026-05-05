Calcio Eccellenza, confermato: mister Gheller resta al timone dell’Ardor Lazzate
5 Maggio 2026
LAZZATE – Una salvezza conquistata con una grande rimonta, dall’ultimo posto (quando era arrivato lui) a metà classifica: Mavillo Gheller è stato confermato come allenatore dell’Ardor Lazzate anche per la prossima stagione. E‘ il primo mister che già conosce il proprio destino per la prossima annata e d’altra parte, visti i brillanti risultati nel girone di ritorno, la società gialloblù non ha voluto assolutamente perdere tempo.
Questo il comunicato ufficiale, del pomeriggio odierno.
Classifica regular season
Arconatese 73, Solbiatese 62, Caronnese 57, Fbc Saronno 56, Legnano, Vergiatese e Rhodense 52, Lentatese 44, Ardor Lazzate, Magenta e Arcellasco 41, Besnatese 40, Mariano 39, Vis Nova Giussano e Vigevano 37, Sedriano 35, Altabrianza 33, Sestese 32.
I verdetti
Arconatese promossa in serie D; Solbiatese, Caronnese e Fbc Saronno ai playoff; Mariano, Vis Nova Giussano, Vigevano e Sedriano ai playout; Altabrianza e Sestese retrocesse.
(foto: mister Gheller dell’Ardor Lazzate)
05052026