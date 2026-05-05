Calcio

LAZZATE – Una salvezza conquistata con una grande rimonta, dall’ultimo posto (quando era arrivato lui) a metà classifica: Mavillo Gheller è stato confermato come allenatore dell’Ardor Lazzate anche per la prossima stagione. E‘ il primo mister che già conosce il proprio destino per la prossima annata e d’altra parte, visti i brillanti risultati nel girone di ritorno, la società gialloblù non ha voluto assolutamente perdere tempo.

Questo il comunicato ufficiale, del pomeriggio odierno.

La società è lieta di comunicare che Mavillo Gheller sarà il tecnico della prima squadra anche nella prossima stagione. Una scelta nel segno della continuità al lavoro svolto e da poco concluso, caratterizzato da una straordinaria rimonta che ha portato al raggiungimento della salvezza nel campionato di Eccellenza, frutto dei trentuno punti conquistati nel girone di ritorno che sono valsi il passaggio dall’ultimo al nono posto. Ciò testimonia in modo concreto il valore del percorso intrapreso sotto la sapiente guida di Gheller, che con competenza, dedizione e leadership ha compiuto un vero e proprio miracolo sportivo. Ora, un nuovo ed entusiasmante capitolo, ancora insieme: buon lavoro, mister!

Ex calciatore professionista, Gheller in passato era stato nello staff tecnico della Varesina calcio.