Calcio

SARONNO – Intervento del direttore generale del Fbc Saronno, Marco Proserpio, ieri ai microfoni dell’emittente locale, Radiorizzonti: i biancocelesti domenica hanno vinto il derby della semifinale playoff di Eccellenza in trasferta contro la Caronnese (1-3) e si sono qualificati per la finalissima, domenica prossima contro la Solbiatese. Proserpio ha parlato di “una grandissima soddisfazione, per arrivare a questo traguardi ci abbiamo messo tantissimo impegno tutta la stagione. Non ho più voce ma sono contentissimo“. Il dg ha ringraziato gli amici della Caronnese, una società con la quale ci sono ottime relazioni “e che sono stati molto ospitali. Nelle ultime ore ho anche ricevuto un messaggio dal loro direttore, Emiliano Nitti, che si è complimentato per il risultato ottenuto sul campo e che ci ha inviato il suo in bocca al lupo per il proseguo dei playoff”.

Da oggi si pensa a domenica prossima, allo stadio di Solbiate Arno: “Ci preparemo al meglio, siamo arrivati a questo punto dell’annata agonistica in gran forma ed al completo, e questo è molto importante. Anche stavolta sarà una partita secca, la Solbiatese, meglio classificata in regular season, avrà due risultati a disposizione mentre noi saremo costretti a vincere, come a Caronno. Non succede, ma se succede…”

Chi passa il turno vincendo i playoff di girone, passa alla fase nazionale dei playoff nazionali affrontando la migliore del Piemonte (ancora da definire).

(foto Letizia Elli: Marco Proserpio, dg del Fbc Saronno)

05052026