Cronaca

CARONNO PERTUSELLA – Intervento della guardia di finanza nel fine settimana nell’area della stazione ferroviaria, dove durante un controllo notturno è stato individuato un uomo con atteggiamento sospetto.

Alla vista dei militari, il soggetto si è dato alla fuga verso una zona verde adiacente allo scalo, riuscendo a far perdere le proprie tracce approfittando del buio. Nel corso della fuga ha però abbandonato un borsello, recuperato poco dopo dai finanzieri. All’interno sono stati trovati circa 140 grammi complessivi di sostanze stupefacenti, tra cocaina ed eroina, in parte già suddivise in dosi, oltre a un coltello con lama di circa 10 centimetri. Secondo una prima stima, la droga avrebbe potuto fruttare diverse migliaia di euro sul mercato illecito.

Il materiale è stato sequestrato. Sono ora in corso accertamenti per risalire all’identità dell’uomo e ricostruire nel dettaglio l’episodio.

(foto: il materiale sequestrato da parte della pattuglia della Guardia di finanza in servizio nell’area della stazione ferroviaria di Caronno Pertusella)

05052026