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CASTIGLIONE OLONA – Incidente stradale nella serata di ieri lungo la Varesina. L’allarme è scattato alle 22.35 in via Cesare Battisti, dove si è verificato uno scontro tra due automobili.

Sul posto sono intervenute un’automedica e un’ambulanza del Sos, che hanno prestato soccorso alle persone coinvolte. In totale sono quattro gli uomini che hanno avuto bisogno di cure mediche: si tratta di persone di 18, 21, 41 e 68 anni. Nessuno è apparso in condizioni gravi.

I feriti sono stati trasportati per accertamenti negli ospedali di Circolo di Varese e di Tradate. Sul luogo dell’incidente sono intervenuti anche i carabinieri della Compagnia di Saronno, che si sono occupati dei rilievi e degli accertamenti per ricostruire la dinamica del sinistro.

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(foto archivio)

05052026