Cogliate

COGLIATE – Si è conclusa negli scorsi giorni la consegna degli oltre 750 nuovi volumi che vanno ad arricchire il patrimonio della biblioteca comunale “Alessandro Manzoni”. L’operazione, resa possibile grazie a un investimento di 12.669,58 euro derivanti dal “fondo editoria libraria”, rappresenta un traguardo fondamentale per la promozione della lettura a Cogliate.

L’operazione ha seguito fedelmente le direttive del bando ministeriale, che prevedeva come requisito fondamentale l’acquisto dei volumi presso le librerie della stessa provincia. Questa prerogativa del fondo ha permesso di trasformare l’investimento culturale in un supporto concreto all’economia del territorio, premiando le realtà librarie della zona e rafforzando la collaborazione tra l’istituzione comunale e la filiera del libro locale.

La selezione dei titoli non è stata casuale, ma è il frutto di un meticoloso lavoro di ricerca durato mesi. Le bibliotecarie hanno operato in costante sinergia con le insegnanti di tutte le scuole del territorio: dal nido alla scuola dell’infanzia, fino alla primaria e alla secondaria di primo grado. Questa collaborazione ha permesso di individuare testi specifici, albi illustrati e saggi capaci di supportare i percorsi pedagogici e stimolare la curiosità dei giovani lettori cogliatesi.

“Siamo orgogliosi di questo risultato, che è il frutto di un vero lavoro di comunità,” dichiara l’assessore all’Istruzione e alla Cultura, Gloria Basilico. “Voglio ringraziare sentitamente le nostre bibliotecarie e tutte le insegnanti che hanno dedicato tempo e competenza nella scelta dei titoli: grazie a loro, ogni fascia d’età, dal nido alle medie, troverà sui nostri scaffali proposte di altissima qualità. La Biblioteca Manzoni è oggi più che mai una risorsa viva, aggiornata e vicina ai bisogni delle nostre scuole.”

Con l’arrivo degli ultimi scatoloni proprio negli scorsi giorni, il personale della biblioteca è ora impegnato nelle procedure di catalogazione. A Breve tutti i titoli saranno a disposizione per il prestito e l’interscambio bibliotecario.

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