SARONNO – Tra le notizie più lette di ieri, lunedì 4 maggio, in primo piano la cronaca con un nuovo episodio di violenza nel centro cittadino, ma anche opportunità e progetti per il futuro come il bando per il chiostro e il rilancio del parco ex seminario. Spazio poi alla partecipazione tra eventi, manifestazioni e momenti di festa collettiva.

Ancora un episodio di violenza in centro, dove una lite è degenerata con l’uso di un coltello: un uomo di 55 anni è rimasto ferito davanti al municipio, riportando lesioni che hanno richiesto l’intervento dei soccorsi.

È stato pubblicato il bando per trovare un nuovo gestore del chiostro Art Cafè di viale Santuario, con contributi e indicazioni per rilanciare uno spazio importante per la socialità cittadina.

Il parco dell’ex seminario torna al centro del dibattito: da area segnata da criticità legate allo spaccio a possibile risorsa per la città, tra proposte e qualche critica politica.

La vittoria dell’Inter ha acceso l’entusiasmo dei tifosi, con bandiere, cori e clacson che hanno animato le strade fino a tarda notte in un clima di festa diffusa.

Nuovo presidio in piazza per sensibilizzare sulla situazione a Gaza e sostenere la flotilla, dopo il precedente flash mob silenzioso che aveva già coinvolto numerosi cittadini.