I più letti di ieri: lite con coltello, chiostro cerca gestore e festa nerazzurra in città
5 Maggio 2026
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SARONNO – Tra le notizie più lette di ieri, lunedì 4 maggio, in primo piano la cronaca con un nuovo episodio di violenza nel centro cittadino, ma anche opportunità e progetti per il futuro come il bando per il chiostro e il rilancio del parco ex seminario. Spazio poi alla partecipazione tra eventi, manifestazioni e momenti di festa collettiva.
Ancora un episodio di violenza in centro, dove una lite è degenerata con l’uso di un coltello: un uomo di 55 anni è rimasto ferito davanti al municipio, riportando lesioni che hanno richiesto l’intervento dei soccorsi.
Saronno, ancora una lite, ancora un coltello: ferito un 55enne davanti al Comune
È stato pubblicato il bando per trovare un nuovo gestore del chiostro Art Cafè di viale Santuario, con contributi e indicazioni per rilanciare uno spazio importante per la socialità cittadina.
Saronno, cercasi gestore per Il Chiostro Art Cafè di viale Santuario. Il bando e il contributo: le info
Il parco dell’ex seminario torna al centro del dibattito: da area segnata da criticità legate allo spaccio a possibile risorsa per la città, tra proposte e qualche critica politica.
Parco ex Seminario, Saronno civica: “Da luogo di spaccio a risorsa”. E non manca qualche stoccatina
La vittoria dell’Inter ha acceso l’entusiasmo dei tifosi, con bandiere, cori e clacson che hanno animato le strade fino a tarda notte in un clima di festa diffusa.
Parco ex Seminario, Saronno civica: “Da luogo di spaccio a risorsa”. E non manca qualche stoccatina
Nuovo presidio in piazza per sensibilizzare sulla situazione a Gaza e sostenere la flotilla, dopo il precedente flash mob silenzioso che aveva già coinvolto numerosi cittadini.
Saronno, fa rumore in piazza per la Flotilla e Gaza. Nuovo presidio dopo il flash mob silenzioso
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