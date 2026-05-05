Saronnese

CISLAGO – Giovedì 30 aprile è stato un giorno carico di emozione e significato per tutta la cittadinanza di Cislago: Enrico Alberti, storico medico di medicina generale, ha concluso ufficialmente il proprio incarico per iniziare il capitolo della meritata pensione. La notizia segna il termine di un percorso professionale durato anni, durante i quali il medico è diventato una figura centrale e imprescindibile per il benessere locale.

Il sindaco Stefano Calegari e l’amministrazione comunale hanno voluto rendere omaggio a questa lunga carriera esprimendo la più profonda gratitudine per l’impegno costante profuso al servizio dei cittadini. Nel messaggio istituzionale, viene sottolineato come Alberti si sia sempre distinto non solo per l’indubbia preparazione e la solida professionalità, ma soprattutto per la straordinaria sensibilità e l’umanità con cui ha saputo ascoltare e accompagnare intere generazioni di cislaghesi.

Oltre al rapporto diretto con i pazienti, l’eredità del Alberti si riflette anche sull’organizzazione sanitaria del territorio. Se oggi la zona può vantare un eccellente servizio di medicina associata, il merito va in gran parte alla sua visione lungimirante e alla dedizione dimostrata nel voler migliorare l’assistenza collettiva. È stato un punto di riferimento instancabile, capace di incarnare l’idea che la vera medicina non riguardi solo il curare le malattie, ma il prendersi cura delle persone.

Mentre la comunità si stringe attorno a lui in un ideale abbraccio, giungono i migliori auguri da parte dell’intera amministrazione per un futuro sereno e ricco di nuove soddisfazioni. Con un sincero e corale ringraziamento, Cislago saluta un esempio di dedizione medica e umana: “Grazie di cuore e buona pensione, dottore“.

(foto d’archivio)