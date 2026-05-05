Altre news

SARONNO – Giornata grigia e bagnata oggi, martedì 5 maggio, a Saronno, dove il cielo resta molto nuvoloso o coperto con deboli piogge previste per l’intera giornata. Secondo le previsioni di 3B meteo, nelle prossime ore sono attesi circa 12 millimetri di pioggia.

Le temperature restano contenute: la massima si ferma a 17 gradi, mentre la minima è di 14 gradi. I venti sono assenti al mattino, poi diventano moderati nel pomeriggio e provengono da Est. Non sono segnalate allerte meteo.

In Lombardia la circolazione depressionaria porta ancora piogge, rovesci e temporali, soprattutto nella prima parte della giornata. Dal pomeriggio i fenomeni tendono ad attenuarsi sulle pianure, con tempo più asciutto in serata. Resta invece più instabile la situazione su Prealpi, Orobie e Alpi Retiche.

Tutte le previsioni di oggi, domani e dei prossimi giorni sono disponibili nella sezione meteo.

—