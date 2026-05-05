Comasco

MOZZATE – Il campetto di via Ungaretti resterà temporaneamente chiuso per consentire lo svolgimento di alcuni interventi di manutenzione. Lo comunica l’amministrazione comunale, spiegando che i lavori si rendono necessari per migliorare le condizioni della struttura e garantire maggiore sicurezza agli utenti. L’intervento riguarda in particolare opere di sistemazione e restauro, con l’obiettivo di rendere l’area più funzionale e sicura per chi la utilizza quotidianamente, soprattutto giovani e ragazzi che frequentano il campetto per attività sportive e momenti di aggregazione.

Si tratta di un’operazione programmata nell’ambito delle attività di cura e manutenzione degli spazi pubblici, che richiede la chiusura temporanea dell’impianto per permettere lo svolgimento dei lavori in condizioni adeguate. Il Comune invita quindi cittadini e frequentatori a rispettare il divieto di accesso durante il periodo degli interventi, sottolineando come si tratti di un disagio limitato nel tempo ma necessario per migliorare la qualità e la sicurezza di uno spazio molto utilizzato dalla comunità.

05052026