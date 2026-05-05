SARONNO – Dopo anni di chiusura e un cantiere complesso, domenica 10 maggio il cortile di Palazzo Visconti apre per la prima volta ai cittadini. L’occasione è la festa delle associazioni, con apertura straordinaria dalle 15 e attività in centro dalle 10 alle 18 tra musica, giochi e spettacoli.

L’annuncio è arrivato in consiglio comunale dall’assessore al bilancio Mattia Cattaneo: “In occasione della festa delle associazioni il cortile di Palazzo Visconti sarà utilizzato e finalmente tornerà ad essere uno spazio vissuto dai cittadini saronnesi”. Lo stesso assessore ha ricordato anche gli interventi collegati ancora in corso tra cui l’acquisto degli arredi per le sedute e la messa in sicurezza con la sostituzione di serramenti e persiane esterne.

Il progetto di riqualificazione parte da lontano. Il cantiere era stato avviato il primo agosto 2023 con l’idea di realizzare una platea metallica smontabile per eventi. I lavori si sono però interrotti nel maggio 2025 con la risoluzione del contratto con la prima impresa. A incidere anche la complessità tecnica dell’intervento e uno stop della Soprintendenza. Il Comune ha quindi approvato un progetto d’urgenza nell’estate successiva e riaffidato i lavori, arrivando alla conclusione all’inizio del 2026: fine lavori comunicata il 15 gennaio e certificato di regolare esecuzione a fine marzo. Sul piano economico, il quadro complessivo dell’intervento è di 981.211,88 euro. L’importo dei lavori eseguiti è pari a 617.934,39 euro. Nel totale rientrano spese tecniche, Iva, imprevisti e interventi accessori, tra cui la videosorveglianza per oltre 20 mila euro, oltre a rilievi e adeguamenti necessari per rendere utilizzabile lo spazio. Si registra anche un’economia finale di circa 29 mila euro rispetto alle somme impegnate.

A dicembre il cortile era stato mostrato in anteprima alla stampa con un sopralluogo guidato dalla sindaca Ilaria Pagani, con teloni sulle facciate e una gigantografia scenografica. “È una vera e propria piazza per eventi” aveva spiegato, sottolineando la funzione polifunzionale dello spazio che dovrebbe avere 270 posti a sedere.

Domenica ci sarà quindi un’apertura simbolica ma anche operativa, che segna il ritorno alla città di uno spazio storico rimasto chiuso per anni e ora pronto a diventare un nuovo punto di riferimento per eventi e iniziative.

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Palazzo Visconti, dalla gigantografia della faccia ai teloni: ecco il cortile rigenerato

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