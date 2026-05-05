SARONNO – Riceviamo e pubblichiamo la nota firmata da Luca Davide vicepresidente di Obiettivo Saronno sul festival che si è svolto nel fine settimana al parco ex Seminario.

“Il festival che si è svolto questo weekend al Parco dell’ex Seminario è stato un successo. Lo diciamo chiaramente, senza riserve e senza l’intento di sminuire ciò che è andato bene. Obiettivo Saronno ha sempre sostenuto che la città ha bisogno di eventi, di vita collettiva, di spazi vissuti. Questo weekend lo ha dimostrato. Ma proprio perché ci interessa che questo successo si ripeta e si consolidi, vogliamo segnalare anche le difficoltà, per far sì che questo possa continuare al meglio.

Bene che lo spazio venga usato. Finalmente.

La nostra posizione sulla ristrutturazione del Parco dell’ex Seminario è nota: giudicammo irresponsabile la spesa di 2 milioni di euro per quest’area, risorse che avremmo destinato altrove, a interventi più urgenti e distribuiti sul territorio. Quella valutazione non cambia. Ma una volta che la spesa è stata effettuata, è positivo — anzi, doveroso — che l’Amministrazione cominci a utilizzare l’area e la valorizzi. Lo auspichiamo con convinzione e ci auguriamo che questo fine settimana sia l’inizio di una programmazione continuativa e strutturata.

Il confronto più amaro, semmai, è con l’area feste di via Sampietro: acquistata per 1 milione di euro anni fa, è ancora oggi totalmente inutilizzata. Salvo per i circhi itineranti che già la frequentavano prima dell’acquisto comunale. Quella spesa non ha prodotto nulla per i cittadini. Il Parco dell’ex Seminario ci auspichiamo che dopo questa inaugurazione non faccia la stessa fine.

Un successo che Saronno si meritava da anni.

Il successo dell’evento non ci ha sorpreso. Saronno ha fame di eventi, di musica, di incontro. Lo sapevamo. Il numero di persone presenti, la vitalità del quartiere, la percezione di sicurezza diffusa, i bar e i ristoranti nelle vicinanze pieni a qualsiasi ora: sono tutti segnali inequivocabili che questa città risponde. Risponde sempre, quando le viene offerta un’occasione vera.

Negli ultimi cinque anni c’è stato uno scollamento progressivo dagli eventi di intrattenimento collettivo, frutto di una volontà ideologica di distinguere tra “vera cultura” e tutto il resto. Quella distinzione ha fatto male a Saronno. I risultati di questo weekend confermano che festival, concerti ed eventi popolari non sono la negazione della cultura: ne sono una delle espressioni più vive e inclusive.

Per questo chiediamo che il Parco dell’ex Seminario venga affidato in gestione a soggetti specializzati, capaci di farlo fruttare tutto l’anno. Ci sono esempi virtuosi e vicini a noi: il Parco Tittoni di Desio e il Carroponte di Sesto San Giovanni dimostrano cosa può diventare uno spazio urbano con la giusta governance. Saronno può e deve aspirare a questo.

Le criticità strutturali che non possiamo ignorare.

Il successo dell’evento non cancella i problemi strutturali del parco, molti dei quali affondano le radici in scelte progettuali discutibili. Siamo convinti che queste scelte siano figlie di un cambio di progetto in corsa, dei fondi Pnrr durante la gestione dell’ex assessore Ciceroni, ma poi cambiato con motivazioni più ideologiche che tecniche e i nodi vengono al pettine.

Il palco non è stato pensato per la musica.

Le proporzioni del palco — esageratamente lungo su un lato e troppo corto sull’altro — non sono solo un problema estetico, ma tecnico e acustico. Le band che non utilizzano gli in-ear monitor (cuffie) si affidano alle casse a pavimento (le cosiddette “spie”) per sentirsi durante l’esecuzione. Con un fondale così ravvicinato, il suono rimbalza, creando un ritardo tra i musicisti e rendendo difficile suonare in modo coeso. Non è un’opinione: è fisica acustica. Non sorprende inoltre che, per ovviare alla lunghezza eccessiva, parte del palco sia stata coperta con teloni neri durante il festival. Difficile non pensare che questa struttura fosse concepita per un uso ben diverso da quello musicale.

I gradoni fronte palco: scenografici ma rischiosi.

La struttura a gradoni ha una sua logica quando il pubblico è contenuto e seduto. Ma in uno scenario di affollamento reale — quello che speriamo si verifichi sempre più spesso — chi è seduto non vede nulla se davanti ci sono persone in piedi. Peggio: se la musica invita a ballare o a muoversi, il rischio di cadute dai gradoni diventa concreto e serio. Chiediamo che questo aspetto venga valutato con attenzione prima dei prossimi eventi.

L’illuminazione nella zona nord è insufficiente.

La parte settentrionale del parco soffre di una carenza di illuminazione che, in occasione di eventi serali con grande afflusso di pubblico, rappresenta un problema di sicurezza oltre che di fruibilità. È un intervento correttivo che non dovrebbe richiedere grandi investimenti e che andrebbe pianificato subito.

La gestione del verde sarà un nodo centrale del prossimo bando.

Il parco ha ancora una presenza significativa di alberi e aree verdi, nonostante i 19 alberi abbattuti per la sua realizzazione e il fatto che già un albero sia caduto dall’apertura. Chi si aggiudicherà la gestione dell’area dovrà farsi carico di una manutenzione del verde che ha costi tutt’altro che trascurabili. Chiediamo che il bando sia redatto con questa consapevolezza, affinché la sostenibilità economica della gestione sia garantita nel tempo.

Un bar senza corrente elettrica: un paradosso senza spiegazione.

Preferiamo non aggiungere commenti sull’assenza di allacci elettrici in quello che avrebbe dovuto essere il bar del parco. Non riusciamo a trovare una giustificazione tecnica, economica o progettuale a questa scelta. Ci limitiamo a registrarlo, sperando che venga corretto prima che un gestore si trovi a fare i conti con questa lacuna.

La nostra richiesta all’Amministrazione.

Il Parco dell’ex Seminario può diventare un bene comune straordinario per Saronno. Questo weekend lo ha dimostrato. Ma perché questo potenziale si traduca in realtà, servono scelte coraggiose: affidate la gestione a chi sa organizzare eventi, correggete le falle strutturali ereditate da scelte progettuali frettolose, pianificate una programmazione che faccia del parco un riferimento per tutta la provincia.

E nel farlo, vi chiediamo di non dimenticare l’area feste di via Sampietro: 1 milione di euro di soldi pubblici che dormono, mese dopo mese, senza produrre nulla per i saronnesi. Non può rimanere un capitolo chiuso. I cittadini meritano una risposta.

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