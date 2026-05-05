Saronnese

UBOLDO – SARONNO – Una piccola, grande tappa di crescita personale che sa di libertà e di autonomia. Domenica 3 maggio, il centro sportivo di via Manzoni a Uboldo si è trasformato in una vera e propria “scuola a due ruote” grazie all’iniziativa promossa da FIAB Saronno Ciclocittà. Protagonista della mattinata è stato un vivace gruppo di bambini della classe 2021 che, con coraggio e determinazione, ha affrontato una delle sfide più memorabili dell’infanzia: imparare a pedalare senza l’aiuto delle rotelle.

L’evento, ospitato con grande disponibilità dalla struttura uboldese, ha visto i piccoli ciclisti di appena cinque anni cimentarsi in esercizi di equilibrio e coordinazione sotto lo sguardo attento e incoraggiante degli istruttori FIAB. Grazie alla pazienza e all’esperienza dei soci volontari ( Anna, Giuseppe, Maria, Ettore, Pia e Stefano) la mattinata si è trasformata in un successo collettivo.

I risultati non si sono fatti attendere: al termine delle attività, la quasi totalità dei partecipanti è riuscita a muoversi in autonomia, dimostrando un’ottima padronanza della bicicletta. Una soddisfazione immensa che ha contagiato tutti i presenti, dai bambini, fieri del loro nuovo traguardo, ai genitori, emozionati nel vedere i figli sfrecciare sicuri per la prima volta.

Il successo dell’iniziativa sottolinea l’importanza del lavoro svolto da FIAB Saronno Ciclocittà nel promuovere la mobilità sostenibile fin dalla tenerissima età. Un ringraziamento particolare è stato rivolto ad Antonello, gestore del centro sportivo, per aver accolto con entusiasmo l’iniziativa, mettendo a disposizione gli spazi necessari per far nascere i ciclisti di domani. Il futuro della mobilità urbana passa anche da queste prime, incerte ma trionfali, pedalate.

(foto dalla pagina Facebook di Fiab Saronno)