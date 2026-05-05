Città

SARONNO – Riceviamo e pubblichiamo l’la nota del consigliere delegato allo Sport Matteo Sabatti (Insieme per crescere)

Saronno è già oggi una città che vive di sport. Decine di società sportive, grandi e piccole, lavorano ogni giorno nei quartieri, nelle scuole e negli impianti comunali. Grazie a loro lo sport non è solo competizione, ma anche educazione, salute, inclusione. È un patrimonio reale, che coinvolge migliaia di cittadini e che merita una politica sportiva chiara e strutturata.

Come consigliere comunale con delega allo Sport, voglio concentrare il mio impegno su tre priorità precise: impianti sportivi, diritto allo sport, valorizzazione delle eccellenze saronnesi.

Le strutture sono uno strumento essenziale per il lavoro delle società sportive. Per questo, sin dall’inizio del mio incarico, ho avviato un confronto con gli uffici comunali per avere un quadro aggiornato dello stato degli impianti e degli interventi già previsti: dal nuovo campo di via Trento, avviato nella scorsa amministrazione, agli interventi programmati dall’attuale Giunta, come la riqualificazione della parete di arrampicata e della tribuna dello stadio.

L’obiettivo, però, non è intervenire solo quando emergono criticità. È costruire un piano di manutenzione e investimento programmato, basato sulle reali esigenze delle società sportive. Questo richiede un lavoro costante tra ufficio sport e lavori pubblici, ma anche un dialogo diretto e continuativo con chi utilizza quotidianamente gli impianti.

Lo sport è uno strumento educativo e di prevenzione fondamentale. Favorisce la salute fisica e psicologica, rafforza le relazioni sociali e aiuta i più giovani a sperimentare regole, impegno e rispetto.

Una priorità della delega è il contrasto alla dispersione sportiva, che colpisce molti adolescenti. Fare sport deve essere possibile per tutti, indipendentemente dalle condizioni economiche, dal quartiere di residenza o dall’età.

Questo significa lavorare per facilitare l’accesso alle attività sportive per bambini e ragazzi; sostenere iniziative rivolte alla terza età, perché il movimento è benessere in ogni fase della vita; coordinare le politiche sportive con servizi sociali, scuola, piano della salute, cultura, urbanistica e mobilità, affinché lo sport sia parte integrante delle politiche cittadine.

Atleti e società che raggiungono risultati di rilievo rappresentano un orgoglio per tutta la comunità. L’amministrazione ha il dovere di riconoscerne il valore, supportarne la crescita e valorizzarli come ambasciatori della città, favorendo una collaborazione tra l’ufficio comunicazione e l’ufficio sport, per creare elementi di reciproco vantaggio.

Allo stesso tempo, la presenza di eventi sportivi può essere un’opportunità concreta anche dal punto di vista economico e sociale. Per questo è importante lavorare in sinergia con commercio, eventi e marketing territoriale, per rendere lo sport una risorsa condivisa per tutta Saronno.

Guidato da questi tre obiettivi, intendo contribuire a dare allo sport cittadino una visione più chiara e lungimirante, all’altezza dell’impegno delle società, degli atleti e dei tanti cittadini che vivono quotidianamente queste realtà. Nessun progetto può funzionare, però, senza ascolto: per questo il metodo sarà quello del confronto aperto e della progettazione condivisa, insieme a chi fa già oggi di Saronno una vera città dello sport.

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