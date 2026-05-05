Saronno, 4 Passi di Pace al cinema con la Global Sumud Flotilla: proiezione di “The Sea” e collegamento con gli attivisti
5 Maggio 2026
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SARONNO – Una serata tra cinema e impegno civile: mercoledì 6 maggio alle 21:15 al Silvio Pellico è in programma la proiezione del film The Sea, in contemporanea in oltre 100 sale italiane. Al termine, è previsto un collegamento in live streaming con la Global Sumud Flotilla, attualmente in navigazione verso Gaza, insieme ad altri ospiti.
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