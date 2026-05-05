L’iniziativa si propone di trasformare le sale cinematografiche in luoghi di partecipazione e confronto, con l’obiettivo di dare vita a una mobilitazione diffusa su scala nazionale. Il pubblico potrà seguire non solo la proiezione, ma anche un momento di approfondimento sui temi affrontati dal film e sull’attualità internazionale.

A guidare il dialogo sarà la giornalista Maddalena Oliva, che accompagnerà gli interventi e il confronto finale. Per i simpatizzanti di 4 Passi di Pace è prevista una riduzione sul biglietto: il costo sarà di 6 euro a persona, grazie all’accordo con la gestione del cinema Silvio Pellico.

(foto archivio)