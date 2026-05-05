Cronaca

SARONNO – Auto aperte senza segni di scasso, oggetti sparsi e in alcuni casi abitacoli usati per dormire o fumare: torna l’allarme furti nei garage cittadini. Nelle ultime ore le segnalazioni si sono moltiplicate anche nel gruppo Facebook “Sei di Saronno se”.

Il caso più recente riguarda piazza Alcide De Gasperi. Nella notte tra lunedì 4 e martedì 5 maggio alcuni box sono stati forzati. Tra i residenti colpiti c’è chi racconta: “Mi hanno aperto l’auto senza scasso”. Dai racconti emerge un quadro variegato ma con elementi comuni. In diversi casi non risultano furti veri e propri: c’è chi ha trovato monete sparite, chi l’auto completamente sottosopra, rovistata in ogni vano. Altri segnalano situazioni più insolite: abitacoli utilizzati per mangiare o fumare, senza danni evidenti ma con evidenti segni di presenza.

Non mancano episodi più pesanti. Una residente racconta intrusioni ripetute, con furto di un cavo per la ricarica e danneggiamenti come finestrini rotti e specchietti danneggiati. Un altro utente segnala che l’auto è stata aperta senza capire come, con oggetti sparsi ma nulla sottratto.

Le segnalazioni non si fermano al centro. Episodi analoghi vengono indicati anche in via Trento, dove alcuni residenti parlano di auto aperte più volte in poche settimane e tentativi di accesso ai box. Tra i commenti emerge anche lo sfogo per la situazione e la richiesta di maggiori controlli sul territorio.

(foto articolo)

Vuoi ricevere le notizie più importanti in tempo reale?

Iscriviti subito ai nostri canali per non perderti nulla:

☑️ Su Whatsapp: manda “notizie on” al numero +39 320 273 4048

☑️ Su Telegram: cerca il canale @ilsaronnobn o clicca qui → https://t.me/ilsaronnobn

☑️ Oppure entra nel nostro canale Whatsapp con un clic → https://whatsapp.com/channel/0029VaDNCKeHwXb7YeZygM09