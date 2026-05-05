Cronaca

SARONNO – Non è ancora stata sciolta la prognosi per la donna di 62 anni investita in tarda mattinata davanti alla stazione.

L’incidente è avvenuto oggi, martedì 5 maggio, intorno alle 11 in via Cantore, poco prima del deposito biciclette. Secondo le prime informazioni, una Toyota ha colpito la donna mentre stava attraversando la strada. Dopo l’impatto è finita a terra e non si è più rialzata.

La 62enne è stata soccorsa da un’ambulanza della Croce rossa di Saronno e trasportata all’ospedale di Legnano, dove è stata ricoverata. Al momento i medici non hanno ancora sciolto la prognosi.

L’intervento è stato particolarmente rapido perché i soccorritori si trovavano già in zona: poco prima erano intervenuti in stazione per assistere una giovane di 22 anni colta da malore.

Sul posto anche la polizia locale, che ha gestito la viabilità e avviato i rilievi per ricostruire l’esatta dinamica dell’investimento. Per consentire le operazioni di soccorso e gli accertamenti, il traffico è stato deviato, con la formazione di code e rallentamenti nella zona della stazione.

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