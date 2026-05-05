Saronno: prima vittoria in serie B, doppio successo contro Cernusco
5 Maggio 2026
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SARONNO – Arriva la prima vittoria stagionale per il Saronno Softball nel campionato di serie B. Lo scorso fine settimana la formazione neroazzurra guidata da Orlando Zamora Infante si è imposta sul campo di casa contro le Sharks Softball Team di Cernusco sul Naviglio, conquistando i primi punti in classifica. Il successo è arrivato con una doppietta: 6-2 il risultato di gara 1, mentre gara 2 si è chiusa sull’11-8 al termine di una sfida più combattuta.
Un risultato importante per il gruppo nato dalla collaborazione tra Saronno, Brescia Baseball e Avigliana Rebels, che muove così la classifica e guarda con fiducia al prosieguo della stagione.
(foto: azione di gioco durante la partita del Saronno serie B lo scorso fine settimana)
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