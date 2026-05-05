Primo piano

SARONNO – Domenica 10 maggio dalle ore 10 alle 18 il centro città di Saronno ospita “Associazioni in Festa”;, la manifestazione promossa dal Comune di Saronno con la collaborazione di Radiorizzonti.

L’organizzazione è a cura del Dipartimento Cultura del Comune. L’accesso è libero e gratuito. Inaugurata con la prima edizione nel 1998, “Associazioni in Festa” è uno degli appuntamenti più longevi del calendario civico saronnese. Quest'anno raccoglie 52 adesioni tra associazioni e scuole cittadine, a conferma del radicamento della manifestazione nel tessuto sociale della città. Saronno conta 275 associazioni sociali e culturali e 57 associazioni sportive, pari a una realtà associativa ogni 111 abitanti.

“Siamo felici di riportare in piazza una manifestazione che appartiene alla storia civica di Saronno. In ventotto anni Associazioni in Festa ha accompagnato generazioni di saronnesi e dimostra di essere ancora un punto di riferimento vivo per la nostra comunità” dichiara Maria Cornelia Proserpio, assessora alla Cultura del Comune di Saronno.

La giornata si articola in più aree del centro storico. In piazza Libertà Radiorizzonti conduce le interviste alle associazioni partecipanti; sul palco si esibiscono i laboratori pop rock dell’Albero musicale, i cantanti del contest Saronno famosi, il coro Incanto Musica vocale e il Coro Alpe. Alle 17 è prevista l’esibizione dal vivo di Francesca Visentin, cantante saronnese nota alla cittadinanza per la sua partecipazione alla sesta edizione di The Voice Senior su Rai 1 e per le sue frequenti presenze agli eventi pubblici della città.

Ulteriori aree spettacolo sono allestite in piazza Volontari del Sangue e nelle gallerie di corso Italia. Nel giardino di Villa Gianetti è prevista un’area giochi e attività dedicata ai bambini. Durante la giornata è previsto un passaggio itinerante del gruppo folkloristico Sicilia Nostra, in collaborazione con l’associazione Sicilia a Saronno. A partire dalle 15 Palazzo Visconti, in via Pasta, apre in via straordinaria al pubblico, ospitando le esibizioni delle scuole di danza Country Fire e Danzarte.

L’Amministrazione comunale, guidata dalla sindaca Ilaria Pagani, invita la cittadinanza a partecipare a una giornata pensata per valorizzare il contributo quotidiano del volontariato e dell’associazionismo alla vita collettiva di Saronno.

05052026