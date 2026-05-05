Cronaca

SARONNO – Soccorsi mobilitati e traffico paralizzato stamattina, martedì 5 maggio, nella zona dello scalo ferroviario per l’investimento di una donna avvenuto poco dopo le 10,30. Secondo le prime informazioni arrivate dal comando di polizia locale la dinamica dell’accaduto è ancora in fase di accertamento, ma la vittima è rimasta a terra tanto che i presenti hanno chiesto l’intervento immediato dei soccorsi.

Sul posto è arrivata un’ambulanza della Croce rossa di Saronno, che ha prestato le prime cure alla donna ferita. Presenti anche gli agenti della polizia locale, che si sono occupati della gestione della viabilità e dei rilievi per ricostruire quanto accaduto. Per consentire le operazioni di soccorso e gli accertamenti, è stato necessario bloccare temporaneamente il traffico.

La posizione dell’incidente, proprio davanti alla stazione, ha causato code e rallentamenti nella zona.

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