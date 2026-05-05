Cronaca

GARBAGNATE MILANESE – Un’auto finita parzialmente fuori strada dopo uno scontro quasi frontale: è la sintesi dell’incidente avvenuto all’alba di oggi, martedì 5 maggio, in via Enrico Fermi a poca distanza dall’ospedale cittadino. L’allarme è scattato alle 5,45 per un impatto tra due vetture. Secondo i dati di Areu (Agenzia regionale emergenza urgenza), sono rimaste coinvolte due persone: un uomo di 20 anni e una donna di 67 anni.

Sul posto sono intervenute due ambulanze tra cui quello della Croce Viola di Cesate: uno è stato soccorso in codice verde e trasportato all’ospedale Niguarda di Milano. Più serie le condizioni dell’altra persona coinvolta porta in codice giallo all’ospedale di Garbagnate Milanese. Presenti anche i carabinieri della compagnia di Rho, che hanno eseguito i rilievi per chiarire la dinamica dell’accaduto. Al momento le cause dello scontro sono in fase di accertamento.

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