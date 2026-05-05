Groane

SOLARO – Importante riconoscimento per una figura di riferimento della comunità locale. Lucinda Virna Cantù, manager di Sew Eurodrive e presidente della sezione Avis di Solaro, è stata insignita a Milano della Stella al merito del lavoro.

Si tratta della più alta onorificenza in ambito lavorativo, conferita con decreto del presidente della Repubblica a persone che si distinguono per professionalità, impegno, senso civico e dedizione, diventando esempio per le nuove generazioni.

Prima donna manager dell’azienda metalmeccanica solarese, Cantù ha voluto dedicare il riconoscimento a tutte le donne impegnate nel mondo del lavoro, sottolineando il valore della determinazione e della tenacia nel superare le difficoltà quotidiane. L’amministrazione comunale ha espresso le proprie congratulazioni, evidenziando come il traguardo raggiunto rappresenti motivo di orgoglio per l’intera comunità.

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05052026