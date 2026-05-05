Calcio

COLOGNO MONZESE – Una serata tra spettacolo, episodi curiosi e protagonisti “di casa nostra” alla Fonzies Arena per l’11’ giornata di Kings League. Riflettori puntati sulle Zebras di Carlo Alletto e sugli Alpak di Andrea Benedetti, entrambi legati al Fbc Saronno.

Partiamo proprio dalle Zebras, impegnate nella prima gara di serata e sconfitte 6-2 dagli Underdogs. Un match combattuto soprattutto nella prima fase, con le Zebras capaci di portarsi anche in vantaggio grazie a Tirapelle e D’Errico (che gioca nella Arconatese), prima della rimonta avversaria nella ripresa. A prendersi la scena, però, è stato il rigore presidenziale finale: a calciarlo per le Zebras è stata la tiktoker ed instagramer saronnese Alice Muzza, che si è fatta ipnotizzare dal portiere… con tanto di scarpa volata via al momento del tiro, episodio diventato subito virale tra i presenti e sui social.

Nella seconda parte della serata spazio agli Alpak di Andrea Benedetti, che hanno invece centrato un successo pesante battendo gli Stallions nello scontro diretto tra seconde. Una vittoria che ha contribuito a definire la vetta della classifica. Per Benedetti, però, anche una nota negativa: il giocatore saronnese è stato vittima di un piccolo infortunio durante la gara ed è stato portato in ospedale per accertamenti.

In una serata di grande spettacolo e tifo acceso, con tribune caldissime dall’inizio alla fine, la Kings League conferma il suo mix di calcio e intrattenimento. E tra risultati e curiosità, anche Saronno si è ritagliata il suo spazio da protagonista. Alpak ora ai playoff, le Zebras (del presidente Luca Campolunghi, fidanzato di Alice) cercheranno di raggiungerle conquistando un posto lunedì prossimo ai play-in.

Classifica

Underdogs 8 vittorie-2 sconfitte, Alpak 8-2, Stallions 8-3, Ceasar 8-5, Zeta Como 8-5, Circus 5-8, Trm 5-8, Bigbro 5-8, Boomers 4-7, Zebras 4-7. Gear 7 3-8, D-Power 2-8.

Underdogs direttamente in semifinale, Alpak, Stallions, Ceasar, Zeta Como e Circus ai playoff; Trm, Bigbro, Boomers, e Zebras ai play in; Gear e D-Power eliminate.

(foto da Youtube: Alice muzza dopo il rigore sbagliato)

05052026