Cronaca

VARESE – Una operazione della guardia di finanza coordinata dalla Procura di Busto Arsizio nei giorni scorsi ha portato allo smantellamento di un’organizzazione criminale attiva tra Italia e Polonia, specializzata in truffe nel settore delle auto di lusso e nel riciclaggio di denaro.

Le indagini, sviluppate anche con il supporto dei carabinieri di Udine, delle autorità polacche e di Eurojust, hanno permesso di ricostruire un sistema articolato basato su assegni circolari falsi e sulla tecnica dello “spoofing”. Le vittime venivano contattate da finti operatori bancari che confermavano la validità dei pagamenti, inducendole a concludere la vendita. Una volta acquisite, le auto venivano esportate in Polonia dopo la falsificazione dei documenti e rivendute a un concessionario, principale indagato, per circa un milione di euro in contanti, denaro ritenuto proveniente da traffici internazionali di droga.

Complessivamente sono stati ricostruiti 17 episodi tra riciclaggio e autoriciclaggio e denunciate 9 persone. Recuperate anche 18 auto di lusso per un valore di circa 800 mila euro, già restituite ai proprietari. L’operazione evidenzia la collaborazione tra autorità italiane ed europee nel contrasto alla criminalità economico-finanziaria. La responsabilità degli indagati sarà accertata in via definitiva solo con eventuale sentenza di condanna.

05052026