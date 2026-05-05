Sport

UBOLDO – Importante traguardo sportivo per una giovane atleta del territorio. Sofia Cozzi, di Uboldo, si è laureata campionessa italiana juniores di orienteering nella categoria W20, specialità media distanza.

Il titolo è arrivato domenica 3 maggio a Demonte, in provincia di Cuneo, al termine di una gara che ha confermato il valore e la crescita della giovane atleta. Un risultato che proietta Sofia Cozzi sempre più vicino alla convocazione in Nazionale, con l’obiettivo di partecipare ai campionati mondiali in programma a fine luglio in Svezia.Un successo che rappresenta motivo di orgoglio per Uboldo e per tutto il movimento sportivo locale.

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(foto: la uboldese Sofia Cozzi sul podio)

05052026