Solaro

SOLARO – È in programma per domenica 10 maggio la seconda edizione della Festa dei Popoli e delle Culture del Comune di Solaro. All’organizzazione la consigliera comunale con delega a Inclusione e Pari Opportunità Stefania Marruchi, insieme alle associazioni del territorio ed alle diverse comunità d’origine straniera presenti ed attive sul territorio. L’evento, lungo tutta la giornata, attraverso un ricco programma di iniziative, si propone di presentare costumi ed usanze in un clima di aperta condivisione. La manifestazione di aprirà alle 10 in sala consiliare con i saluti istituzionali e l’apertura musicale della Junior Band della scuola di musica Attilio Rucano. Dalle 12.30 ci sarà il pranzo ad offerta libera con degustazione per i piatti tipici delle comunità locali. Nel pomeriggio, i giochi con la scuola dell’infanzia Borromeo e le associazioni. Per chiudere una merenda offerta da Anpi, un’esibizione di danze dal mondo ed il concerto musiche dal mondo.

Stefania Marruchi, consigliera comunale con delega a Inclusione e Pari Opportunità: “Siamo lieti di annunciare la seconda edizione della Festa dei Popoli e delle Culture, un evento che si propone di valorizzare e far conoscere le molteplici identità culturali presenti nel nostro territorio. Attraverso la condivisione di tradizioni e proposte gastronomiche, intendiamo non solo celebrare la ricchezza della diversità, ma anche stimolare una riflessione profonda sul tema del vivere insieme in armonia. Le associazioni locali svolgono un ruolo imprescindibile in questo percorso: esse rappresentano infatti un fondamentale punto di riferimento per costruire una comunità più inclusiva e consapevole. In un momento storico segnato da difficoltà e tensioni crescenti, in cui i venti di guerra sembrano soffiare con rinnovata intensità, diventa ancora più urgente opporsi con fermezza alla cultura della violenza. La Festa dei Popoli e delle Culture intende dunque essere un’occasione preziosa per riaffermare l’importanza del dialogo, dell’incontro e della solidarietà, valori imprescindibili per costruire un futuro di pace e convivenza civile”.

(foto archivio)

Vuoi ricevere le notizie più importanti in tempo reale? Iscriviti subito ai nostri canali per non perderti nulla:

☑️ Su Whatsapp: manda “notizie on” al numero + 39 3202734048

☑️ Su Telegram: cerca il canale @ilsaronnobn o clicca qui → https://t.me/ilsaronnobn

☑️ Oppure entra nel nostro canale Whatsapp con un clic →https://whatsapp.com/channel/0029VaDNCKeHwXb7YeZygM09